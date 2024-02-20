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Nacvark
Российский суд национализировал Липецкую фабрику Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко
Она прекратила свою деятельность с 2017 года.

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Украинский политик Пётр Порошенко после победы на президентских выборах 2014 года был вынужден передать управление кондитерской фабрикой Roshen в доверительный траст N M Rothschild & Sons (инвестиционная банковская компания семьи Ротшильдов), как это обещал своим избирателем. Однако позже украинские средства массовой информации начали освещать информацию о владении компанией украинского политика кондитерским заводом в Липецке, который в конце концов был закрыт в 2017 году.

Октябрьский районный суд Липецка вынес обвинительное решение по отношению к кондитерской фабрике «Рошен» в городе, акции которой были обращены в доход российского бюджета, то есть национализированы. В частности речь идёт об акциях самой фабрики и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащих ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания»

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Помимо этого, деятельность фабрики была официально запрещена в связи с «осуществлением экстремистской деятельности» Петром Порошенко, его сыном Алексеем и генеральным директором Липецкой фабрики Олегом Казаковым.

Аналогичное решение было уже принято в ноябре 2023 года по отношению к другой украинской фабрике - «Конти», располагающейся в Курске. Деятельность всех ответчиков (физических лиц) также признали экстремистской и запретили.

#россия #липецк #roshen
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Ну дык не европейский райский сад где все решают на сходняках. Тут суд должен пройти.
Российский суд национализировал Липецкую фабрику Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко
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