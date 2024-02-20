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Nacvark
В Польше выступили против размещения ядерного оружия НАТО на польских территориях
Заместитель министра обороны страны Станислав Взентек считает, что это угрожает безопасности Польши.

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Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек в эфире польского издания Polskie Radio заявил, что он не хотел бы видеть на польских территориях ядерное оружие. Стоит отметить, что теоретически на польских землях может быть размещено американское ядерное оружие в рамках совместных ядерных программ НАТО со странами-участниками (Nuclear sharing), однако для этого необходимо согласие польских властей.

Польский чиновник утверждает, что при текущих обстоятельствах размещение ядерного оружия в Польше негативно сказалось бы на уровне потенциальной угрозы для безопасности страны.

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Взентек считает, что польское правительство должно сконцентрироваться на модернизации вооружённых сил с помощью современных вооружений обыкновенного образца, чтобы быть готовыми на случай развития военного конфликта.

Ранее в Финляндии, которая в апреле 2023 года вступила в НАТО, объявили, что не планируют размещать ядерное оружие в рамках программ НАТО для обеспечения собственной безопасности. Можно предположить, что если бы такие намерения всё же были, они бы внесли значительный накал отношения Запада и России, ведь в таком случае ядерное оружие североатлантического альянса было бы прямо у российских границ.

#нато #польша
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