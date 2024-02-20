Об этом рассказал Жозеп Боррель, который также подчеркнул, что Западу будет сложно привлечь к ответственности Россию за смерть оппозиционера в колонии.

Перед заседанием Совета Европейского союза Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что в союзе планируют назвать режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека, в честь умершего в исправительной колонии №3 «Полярный волк» российского оппозиционера Алексея Навального. Подобный санкционный режим может быть применён как раз таки против пенитенциарной системы России - добавил Боррель.

Глава европейской дипломатии также утверждает, что ответственность за смерть Навального несёт лично российский президент Владимир Путин. Он призвал отправить «сильный сигнал поддержки» российской оппозиции, чтобы почтить память Алексея Навального. При этом Боррель подчеркнул, что Западу будет сложно найти новые способы привлечь Россию к ответственности из-за смерти оппозиционера в колонии.

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Ранее, вдова Юлия Навальная объявила, что продолжит дело покойного мужа. В конце своего видеообращения на YouTube-канале Алексея Навального она анонсировала новое расследование, пообещав назвать фамилии и лица ответственных за смерть её мужа.

Официальная информация о смерти Навального появилась 16 февраля от Федеральной службы исполнения наказаний России. По данным российского ведомства, во время прогулки заключённому резко стало плохо, прибывший экипаж скорой помощи предпринял реанимационные меры, но они были безуспешными. За день до этого, заключённый выступил по видеосвязи на заседании Владимирского областного суда, жалоб на самочувствие не высказывал.