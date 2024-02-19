Он сообщил, что в Ереване считают украинский народ дружественным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии в очередной раз напомнил, что в Ереване не разделяют позицию России по Украине и не являются союзниками страны в этом вопросе.

Глава армянского правительства на встрече говорит, как ему больно, что Армения не может повлиять на сложившуюся ситуацию. Он также добавил, что украинский народ является дружественным для Еревана.

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Пашинян упомянул и Алма-Атинскую декларацию 1991 года, последовавшую за образованием Содружества независимых государств. В неё страны содружества, включая Россию и Украину, обязуются признавать территориальные границы друг друга. Армянский чиновник считает, что в вопросе Украины работает та же логика, а декларация касается всех.

Ранее Никол Пашинян рассказал об установленных с НАТО партнёрских связях, которые не предусматривают интеграцию страны в НАТО. Он подчеркнул, что полагаться на Россию в сфере безопасности было ошибкой и сейчас армянские власти ищут новых партнёров, которыми, по всей видимости, стали страны-участники североатлантического альянса.