Официальные лица Германии отказались комментировать информацию.

Издание Bild пишет, что умерший в исправительной колонии №3 «Полярный волк» российский оппозиционер Алексей Навальный мог выйти на свободу в рамках обмена заключёнными. По данным обозревателя издания, россиянина хотели обменять на офицера российских спец. служб Вадима Красикова, осуждённого в 2019 году в Германии за политическое убийство.

Bild отмечает, что соответствующий намёк о имеющихся переговорах в рамках обмена заключёнными был дан российским президентом Владимиром Путиным в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В беседе с американцем Путин, отвечая на вопрос про готовящиеся обмены заключёнными, рассказал о судьбе Красикова, который, «поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из европейских столиц», но тогда была речь об обмене его на осуждённого в России за шпионаж Эвана Гершковича.

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В августе 2019 Вадим Красиков, въехавший в Германию по документам на имя Вадима Соколова, на улицах Берлинах подъехал на велосипеде сзади к бывшему полевому коммандиру Зелимхану Хангошвили, и застрелил его. На фоне этого немецкие власти выслали из российского посольства в Германии нескольких сотрудников.

Автор немецкого издания утверждает, что также шли разговоры про освобождение Алексея Навального взамен на выдачу Вадима Красикова.

Посольство Германии в России отказалось комментировать подобный обмен. В конце января немецкий посол в Москве Алекса Александр Граф Ламбсдорфф тоже отказался «ни подтверждать, ни даже комментировать это»