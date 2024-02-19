Обе стороны согласились на поддержание украинско-китайских контактов на всех уровнях и продолжение диалога.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, обсудив двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира на украинских территориях.

Украинский министр добавил, что он проинформировал китайского коллегу о своём видении глобального саммита мира, который пройдёт в Китае. Обе стороны сошлись на необходимости поддержания дипломатических контактов на всех уровнях и продолжения диалога между Украиной и Китаем.

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Известно, что Си Цзиньпин был приглашён украинскими властями на пятый саммит мира. Однако на текущий момент глобальный саммит мира вряд ли всерьёз рассматривается как конференция по прекращению боевых действий на украинских территориях, так как Россия не была приглашена на диалог, а другие страны не будут оказывать влияние на страну с целью её принуждения к выводу войск.

Ранее Ван И уже озвучивал, что Китай не останется в стороне на фоне эскалации российско-украинского конфликта, но и использовать его в корыстных целях не будет. Также он отметил, что китайские власти не были инициатором украинского кризиса и не принимали в нём участие.