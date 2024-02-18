Немецкий концерн рассчитывает ежегодно выпускать снарядов калибра 155-мм на шестизначную цифру.

Ещё в 2023 году немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на производстве бронетехники, осуществил определённые шаги по строительству завода в западной части Украины, который заработает уже осенью этого года. Летом он начнёт производить первую современную бронетехнику.

На этом компания решила не останавливаться: на Мюнхенской конференции по безопасности был подписан меморандум о строительстве совместного предприятия с украинскими властями. Речь идёт о заводе по производству артиллерийских снарядов калибра 155-мм, востребованных в боевых действиях на украинских территориях.

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Как и в случае с заводом по производству бронетехники, контрольный пакет акций (51%) будет принадлежать Rheinmetall, оставшиеся 49% достанутся объединению предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины «Укроборонпром»

Немецкий концерн рассчитывает наладить ежегодное производство шестизначной цифры боеприпасов.

На текущий момент Rheinmetall уже имеет контракт от Германии на поставку артиллерийских снарядов для украинской армии, который компания должна выполнить к 2025 году. Стоимость контракта также не озвучили, ограничившись информацией о «трёхзначной суммой в миллионах евро»