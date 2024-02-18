Если украинские власти не смогут доверить заключённым оружие, то они будут воевать без него.

На фоне расширения мобилизации в Украине встал вопрос о призыве на военную службу заключённых, которые являются украинскими гражданами и на уровне Конституции обязаны защищать страну, хотя действующее законодательство освобождает их от этой участи в связи с привлечением к уголовной ответственности и лишения свободы.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» порассуждал на эту тему, подчеркнув, что не представляет, какую угрозу могут представлять заключённые, если их призовут в Вооружённые силы страны. Он не уверен, что осуждённый за нарушение правил дорожного движения с непреднамеренными последствиями или коррупционер будут убивать своих собратьев.

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Он также добавил, что в армии нужны не только бойцы, но и те, кто будут им помогать, например строя «инфраструктурно разные вещи»

Что касается выдачи мобилизованным на боевую службу заключённым оружия, то тут украинский министр нашёл решение: «Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату»

Таким образом, по словам Дениса Малюськи, можно мобилизовать порядка 50 тысяч заключённых мужчин.