Щедрое пожертвование потратят на восстановление энергосистемы Украины.

Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки объявило о передаче Эстонии почти 500 тысяч долларов, полученных благодаря изъятию денег из конфискованных российских фондов. Утверждается, что средства конфискованы американскими властями после разоблачения незаконной закупочной сети, которая пыталась направить в Россию высокоточный станок американского производства, предназначенный для производств в сфере оборонного сектора.

О решении по передаче денег было совместно объявлено первым заместителем генерального прокурора (министра юстиции) Соединённых Штатов Америки Лизой Монако и канцлером Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар на Мюнхенской конференции по безопасности.

реклама

Отмечается, что это первый подобный случай передачи денег иностранному государству для оказания помощи Украине. Посредничество Эстонии является вынужденным из-за «действующих обстоятельств, не позволяющих напрямую передать деньги Украине»

Переданные деньги будут потрачены эстонскими властями на ремонт критической инфраструктуры Украины, в частности систем распределения и передачи электроэнергии, повреждённых во время российских обстрелов.