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Nacvark
США передали Эстонии для оказания помощи Украине $500 тыс. конфискованных у России
Щедрое пожертвование потратят на восстановление энергосистемы Украины.

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Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки объявило о передаче Эстонии почти 500 тысяч долларов, полученных благодаря изъятию денег из конфискованных российских фондов. Утверждается, что средства конфискованы американскими властями после разоблачения незаконной закупочной сети, которая пыталась направить в Россию высокоточный станок американского производства, предназначенный для производств в сфере оборонного сектора.

О решении по передаче денег было совместно объявлено первым заместителем генерального прокурора (министра юстиции) Соединённых Штатов Америки Лизой Монако и канцлером Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Отмечается, что это первый подобный случай передачи денег иностранному государству для оказания помощи Украине. Посредничество Эстонии является вынужденным из-за «действующих обстоятельств, не позволяющих напрямую передать деньги Украине»

Переданные деньги будут потрачены эстонскими властями на ремонт критической инфраструктуры Украины, в частности систем распределения и передачи электроэнергии, повреждённых во время российских обстрелов.

#украина #сша #эстония
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