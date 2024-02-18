Американский политик уже сообщал об отсутствии намерений посещать Украину.

Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях остановить боевые действия на украинских территориях за 24 часа. На фоне этого украинский президент Владимир Зеленский предлагал американскому политику встретиться, но тот отказался, объяснив своё решение тем, что Киев уже ведёт сотрудничество с Администрацией президента Джо Байдена и создавать конфликт интересов он не хочет.

Во время прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент упомянул, что он уже публично приглашал Трампа посетить Киев. Более того, Зеленский добавил, что если бы кандидат в американские президенты приехал на украинские территории, он бы вместе с ним без проблем поехал в зону боевых действий.

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По словам Зеленского, он хочет, чтобы все кандидаты (в американские президенты - ред.) знали о том, что происходит в зоне боевых действий. Он считает, что если у Трампа возникнет с украинскими властями разговор по поводу завершения российско-украинского конфликта, американский политик должен понимать, как выглядят настоящие бои.