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Nacvark
Польские протестующие не пропустили грузовик с военной помощью для Украины
Его отправили в конец 18-километровой очереди.

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С 9 февраля в Польше вновь разгорелись протесты польских фермеров, которые смогли добиться возобновления ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожающей польским агропромышленным компаниям. Связано это с тем, что украинский продукт дешевле польского, в частности из-за его несоответствия дорогостоящим европейским стандартам.

При этом конфликты на польско-украинской границе продолжаются, так, например, недавно перед селом Дорогуск польские фермеры нанесли повреждения нескольким украинским дальнобойным грузовикам, высыпав из них зерно. Однако, по данным украинских средств массовой информации, блокированием украинской продукции ситуация не ограничивается.

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Украинский телеканал «24» сообщает о случае, когда польские фермеры не пропустили через границу грузовики с автомобилями для Вооружённых сил Украины, то есть фактически заблокировали отправку военной помощи. В материале телеканала рассказывается, как к водителю грузовика подошла группа «неустановленных лиц», развернувших грузовик в конец 18-километровой очереди.

Собеседник телеканала утверждает, что у водителя были все необходимые документы для грузоперевозки и идентификатор на лобовом стекле, но поляков это не остановило.

#украина #польша
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