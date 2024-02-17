В нём Украине предлагают выделить всего 47 миллиардов долларов вместо 60 ранее предложенных.

Недавно в Сенате абсолютным большинством голосов был одобрен законопроект, предполагающий выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Однако рассматривать его в Палате представителей не желают, о чём сообщил спикер нижней палаты Майк Джонсон.

Двухпартийная законотворческая группа представила новый законопроект, который, по их словам, может разрешить многомесячный застой и предложить готовое решение, включающее помощь Украине, Израилю и других иностранным государствам, а также предложение по ужесточению миграционной политике.

реклама

Нюанс в том, что в законопроекте, презентованном как «Закон о защите границ, о защите демократий», предлагают выделить Пентагону всего 66,32 миллиардов долларов на оказания иностранной помощи: 47 миллиардов для Украины, 10 миллиардов для Израиля, 5 миллиардов для стран Индо-Тихоокеанского региона и 2 миллиарда на поддержку операций Центрального командования Соединённых Штатов Америки.

Соавтор законопроекта конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик утверждает, что текущий вариант может решить как вопрос границы, так и помощи Украине. При этом непонятно, поддержат ли его обе палаты Конгресса, ведь Сенат уже выдвигал свою инициативу, отличающуюся от этой.