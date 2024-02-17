Глава украинской разведки считает, в сложившейся ситуации может выиграть только тот, у кого мощная экономика и логистика.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation заявил, что никакие «нано-технологии» не изменят ход боевых действий, а главным вопросом для сторон конфликта является то, как распределять ресурсы, использовать имеющееся оружие и планировать линию поставок.

По словам главы украинкой разведки, текущий конфликт ничем не уникален, это лишь боевые действия высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Победить в этой ситуации может только та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику.

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Буданов также не видит угрозы применения оружия массового поражения, но подчёркивает, что всё остальное, начиная от стратегической авиации, заканчивая подводными лодками, используется уже давно.

Пользуясь случаем, Кирилл Буданов нахвалил французское вооружение, переданное украинской армии Францией, в том числе реактивные системы залпового огня CAESAR и дальнобойные ракеты SCALP-EG (они же британские Storm Shadow), отметив, что Украине нужно как можно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP-T (они же французские Mamba) и крайне неплохо было бы получить от французов их истребители Mirage 2000, которыми вполне могут овладеть украинские лётчики.