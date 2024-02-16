В рамках этой задачи работает инициативная группа из стран-участников альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прошедшей встречи министров обороны стран-участников североатлантического альянса заявил, что союзники поставили себе цель передать Украине один миллион беспилотных летательных аппаратов.

Столтенберг не уточнил, о каких конкретно типах беспилотников идёт речь и какие страны готовы принять участие в поставках. При этом ранее Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщал, что его страна возглавила коалицию по поставке беспилотников украинской армии, руководить которой также будет и Латвия, предлагавшая свою помощь в вопросе передачи дронов украинцам.

реклама

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после посещения украинских фабрик по производству беспилотников говорил, что Украине не нужна помощь с дронами, ведь она и сама прекрасно справляется. Известно, что на 2024 год украинский военно-промышленный комплекс планирует произвести один миллион беспилотников, которые делаются на небольших фабриках, рассредоточенных по всей стране.