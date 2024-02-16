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Nacvark
В ВСУ назвали направление, где ВС РФ собрали «ударный кулак» больше, чем в Авдеевке
Речь о Запорожской области, где украинская армия проводила контрнаступление.

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Спикер оперативно-стратегической группировки Вооружённых сил Украины «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что российская армия сконцентрировала свой личный состав, создав мощный «ударный кулак», на ещё одном направлении.

Речь о Запорожской области, Ореховском направлении, где, по словам украинского офицера, российских военных сейчас больше, чем под Авдеевкой. При этом на Авдеевском направлении, по данным украинских командиров, сейчас наступает порядка 7 бригад российской армии.

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По словам Лихового, на Ореховском направлении российская группировка сконцентрировала значительное количество сил за последние несколько дней и очевидно, что они вышли не на прогулку. Он добавил, что российская армия держит силы возле Работинского выступа южнее города Орехов, то есть на том участке, который выбили украинские военные во время контрнаступления.

Украинский офицер допускает, что российская армия планирует штурмовыми действиями достичь определённых успехов на направлениях, где наступала украинская армия. Точно так же, как сейчас россияне наступают на Авдеевку, которая вскоре может перейти под контроль России, о чём говорили в Белом доме.

#россия #украина #ореховское направление
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