Связано это с нехваткой боеприпасов.

Некоторое время назад немецкое издание Bild писало о том, что российская армия возьмёт Авдеевку в ближайшие дни или недели. Связано это было с тем, что город уже находится в полуокружении, а снабжение реализовывалось через два пункта, к которым приблизились российские военные.

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби во время своего брифинга сообщил, что вскоре Авдеевка может перейти под контроль российской армии и связано это с нехваткой боеприпасов у украинской армии. Решить проблему со «снарядным голодом» невозможно из-за отсутствия ассигнованных Конгрессом финансовых средств для Украины.

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В то же время спикер оперативно-стратегической группировки Вооружённых сил Украины «Таврия» Дмитрий Лиховой утверждает, что ситуация на направлении контролируемая, хотя украинская армия порой совершает манёвры, предполагающие сдачу позиций. Украинский офицер добавил, что военные на направлении заблаговременно создали резервные пункты снабжения на случай утраты контроля над основными, поэтому логистическая артерия всё ещё существует. Однако он признаёт преимущество российской армии в авиации, управляемых бомбах, артиллерии, бронетехнике и главное - в количестве личного состава.

«Есть просто физические рамки, есть планка, выше которой не прыгнешь при всём желании. Размеры с российской стороны штурмовых групп растут. Количество этих групп растёт. К ним подключаются бронегруппы в виде танков и другой бронетехники», - описывает ситуацию Лиховой.

Издание The Washington Post уже писало, что украинские военные начинают постепенно отступать с Авдеевки.