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Nacvark
Нигерия выразила заинтересованность в строительстве АЭС совместно с «Росатом»
Об этом нигерийские власти просят ещё с 2015 года.

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В 2015 году Нигерия обратилась к российской государственной корпорации «Росатом» с просьбой построить на территории страны четыре атомные электростанции стоимостью в 20 миллиардов долларов, тем самым запустив соответствующие переговоры. Нигерийские власти обещали отдать контрольный пакет акций российской компании, сделав её одновременно владельцем и оператором электростанций.

Вчера Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар напомнил о планах страны построить атомную электростанцию, подчеркнув заинтересованность нигерийских властей в подобном сотрудничестве с «Росатом»

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В июле 2023 года постоянный секретарь нигерийского правительства по политическим и экономическим вопросам Габриэль Адуда говорил о намерениях построить атомную электростанцию при помощи России, основываясь на межправительственном соглашении, заключённом ещё в 2009 году. На текущий момент вопрос не был сдвинут с места, по крайней мере, открытой информации не имеется.

Месяцем ранее в Нигерии говорили о важности совместной работы с Соединёнными Штатами Америки для укрепления демократии в африканском пространстве, которое должно быть первоочерёдней, чем борьба с терроризмом в регионе.

#россия #нигерия #росатом
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