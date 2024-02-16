Известно, что «Ансар Аллах» получает помощь от иранских властей.

В Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки отчитались о перехвате Береговой охраной страны в Аравийском море оружия, предназначенного для йеменских хуситов. Утверждается, что оно было отправлено из Ирана.

Американские военные обнаружили более 200 боекомплектов, включающих в себя компоненты для баллистических ракет средней дальности, взрывчатые вещества, детали для беспилотных летательных аппаратов и другое оборудование. Подобные поставки нарушают резолюцию Совета безопасности Организации объединённых наций №2216, принятую 14 апреля 2015 года.

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В командовании сообщили о своих намерениях сотрудничать с союзниками и партнёрами для предотвращения иранской помощи йеменским хуситам. Как основной метод давления рассматриваются санкции.

Ещё в январе в Соединённых Штатах Америки заявили, что Иран играет ключевую роль в атаках «Ансар Аллах» на судоходство в Красном море, так как поставляет оружие йеменским хуситам. Тогда Государственный секретарь Энтони Блинкен призвал Иран прекратить оказывать помощь хуситам, обратившись к другим государствам, включая Китай, чтобы те оказали влияние на иранских властей.