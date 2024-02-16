Они доставлены ракетами-носителями Falcon-9.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки отчиталось об успешном запуске шести спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS), которые предназначены для отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет. Доставлены на орбиту они были при помощи ракет-носителем Falcon 9, разработанных компанией Илон Маска SpaceX.

В сообщении Пентагона отмечается, что HBTSS помогают обнаружить перспективные средства поражения и других типов, делая это раньше, чем наземные средства обнаружения. Спутники переданы Агентством противоракетной обороны страны.

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Помимо HBTSS на орбиту доставлено четыре спутника Wide Field Of View (WFOV), которые будут осуществлять первичное отслеживание запусков гиперзвуковых ракет и передавать информацию ранее названной системе.

Ранее американское правительство распространило информацию об «угрозе в космосе» со стороны России, о которой в Соединённых Штатах Америки до этого момента не имели понимания. Как оказалось позже, речь идёт о противоспутниковом оружии, разрабатываемым россиянами, но прямой угрозы безопасности для людей в этом не наблюдается