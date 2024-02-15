Речь о иммуномодулирующих препаратов нового поколения.

Российский президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Форума будущих технологий заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака (онковакцин), представляющих собой иммуномодулирующие препараты нового поколения Он считает, что уже скоро они могут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии.

На какие именно виды рака и как действуют препараты он не объяснял. Известно, что ряд стран предпринимают попытки инвестировать в создание вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями.

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Стоит напомнить, что ещё в 2018 году тогдашний министр здравоохранения страны Вероника Скворцова обещала лично Путину изобрести уникальные вакцины от рака, основываясь на опыте западных коллег. Тогда она объясняла, что такие технологии берут у человека Т-лимфоциты, модифицируют их и запускают обратно, тем самым через шоковое состояние и иммунный сбой болезнь излечивается.

Помимо этого Путин в рамках форума отчитался о зарегистрированных за 2023 год 530 российских лекарственных препаратов, а также запуске производства российского оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, реабилитации и реаниматологии.