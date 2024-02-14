Сырский: Украина защищает Европу, отдавая самый ценный ресурс - человеческий

В ноябре 2023 года стало понятно, что все попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины завершены, а страна постепенно переходит к оборонительным операциям. Однако официально украинский президент Владимир Зеленский или другие члены военно-политического руководства не объявляли о завершении наступательных операций, по сути комбинируя наступление на нескольких направлениях с обороной.

Новый Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский официально объявил, что сейчас российская армия ведёт активные наступательные операции, когда украинские военные перешли от наступательным к оборонительным операциям. Тем не менее он не видит другого выхода, кроме как пытаться дальше выйти на границы 1991 года.

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Помимо этого Сырский подчеркнул, что в этих боевых действиях Украина защищает не только себя, но и Европу, при этом отдавая самый ценный ресурс - человеческий.

Главной целью на текущий момент является истощение российских военных. Украинский генерал указывает на важность в этом беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы и и оборонных укреплений.