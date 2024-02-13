Британские товары попадают в Россию с помощью параллельного импорта.

Британское издание The Times пишет, что за первые десять месяцев 2023 года из Великобритании в Россию попало ключевого оборудования более чем на 100 миллионов долларов. Товары, изготовленные британскими компаниями, отправились на российские территории через китайские или турецкие фирмы, то есть благодаря параллельному импорту.

Причём есть и случаи прямой продажи товаров в Россию с британских складов на сумму примерно в 15 миллионов долларов. В частности, экспорт на российский рынок нарастил шотландский производитель полупроводников FTDI, который ранее поставлял микросхемы для российской бронетехники (в прошлом году компания поставила россиянам деталей на 1,5 миллиона долларов, в 2022 году сумма был в три раза ниже)

реклама

The Times подчёркивает: несмотря на то, что полностью импорт товаров, который можно использовать для производства оружия, из Великобритании в Россию не удалось ликвидировать, фиксируется значительное падение общей суммы оборота, ведь ещё в 2022 году британцы поставляли на российский рынок товаров на 770 миллионов долларов.

По данным издания, в российском вооружении осталось только 28 компонентов британского происхождения, когда деталей американского происхождения более чем 2 тысяч единиц.

Среди поставленных товаров на 100 миллионов долларов есть беспилотные летательные аппараты, станки, компьютерные компоненты и полупроводники, которые Россия самостоятельно производить не может.