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Nacvark
Bild: Российская армия возьмёт Авдеевку в ближайшие дни или недели
Вскоре город может быть отрезан от логистических путей, что приведёт к его окружению.

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OSINT-эксперт из немецкого издания Bild Юлиан Репке опубликовал материал, в котором сообщает о тяжёлых боях на Авдеевском направлении и возможном падении города в ближайшие дни или недели. Российская армия продвигается сразу на двух участках и может вскоре окружить населённый пункт.

По словам эксперта, российские военные приблизились к одному из последних пунктов снабжения украинской армии в Авдеевке и им осталось пройти до него ещё 200 метров. Другая дорога, которая ведёт в населённый пункт, находится возле села Северное, однако и до неё российской армии осталось порядка сотни метров.

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Если российским военным удастся обрезать снабжение в городе, это фактически будет означать, что Авдеевка будет окружена и падёт. Предполагается, что это произойдёт уже в ближайшее время, максимальные сроки исчисляются в неделях.

Репке отмечает особое преимущество России на этом направлении из-за количественного преимущества (1 к 5 в пользу российской армии), превосходства в воздухе и регулярных атаках фугасными авиационными бомбами ФАБ (500, 1000 и 1500), которые украинская армия не может отразить из-за нехватки систем противовоздушной обороны.

В статье Bild указывается и на то, что порой из-за нехватки личного состава, украинской группировки войск, в бой против российских наступающих групп отправляют только беспилотники.

#россия #украина #авдеевка
4
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