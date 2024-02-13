По этой причине некоторые республиканцы негативно настроены по вопросу военной помощи Украине.

Издание Politico, ссылаясь на собственные данные, сообщает, что в Республиканской партии обеспокоены возможным принятием законопроекта о продлении военной помощи Украине, так как он может навредить кандидату в американские президенты Дональду Трампу.

По данным издания, сенатор-республиканец Джеймс Вэнс направил в офис партии в Сенате записку, в которой утверждает, что ассигнование дополнительных средств для Украины может связать руки Трампу, если он вдруг захочет остановить финансирование Украины в рамках реализации своего обещания по прекращению боевых действий в первый же день президентской каденции.

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Более того, конгрессмен считает, что таким образом кандидат в американские президенты может подставить себя под импичмент, если попытается сорвать поставки оружия, предусмотренные законом.

Politico также подчёркивает, что Джеймс Вэнс является одним из наиболее жёстких противников дальнейшего оказания военной помощи Украине и он прилагает все усилия для провала данной законодательной инициативы в Конгрессе.