Понтифик зла не держит: это ошибки молодости, которые совершают все.

Президент Аргентины Хавьер Милей совершил визит в Ватикан, где встретился с Папой Римским. Основной целью визита аргентинского президента были извинения перед понтификом, которого он в прошлом критиковал, причём в достаточной агрессивной манере.

До своего назначения Милей характеризовал Папу Франциска «представителем всего самого вредного на Земле», а один раз он даже назвал понтифика «имбецилом, пропагандирующим коммунизм»

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Более того, один из советников Милея Альберто Бенегас Линч предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Стоит также отметить, что Папа Франциск родом из Аргентины, служил в архиепархии Буэнос-Айреса и является достаточно уважаемым человек в стране, особенно если учесть, что 92% аргентинцев исповедуют христианство (католицизм)

Несмотря на всё это, Папа Римский принял аргентинского президента и простил ему все высказывания. Он считает, что это были ошибки молодости, которые совершают все. Помимо этого Хавьер Милей пригласил понтифика посетить Аргентину, где тот не был с момента его вступления в понтификат.