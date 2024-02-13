Сразу можно сказать, что прошедшие выборы в стране не поменяют отношение финских властей к России.

В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО и стала ещё одной страной из североатлантического альянса, соседствующей с Россией. Страна сразу же взялась за усиление противовоздушной обороны по стандартам военного блока, а российские власти в ответ признали её недружественным государством, позже объявив о необходимости воссоздания Ленинградского военного округа с размещение подразделений российской армии на российско-финляндской границе.

По результатам недавно прошедших в стране президентских выборов новым финским президентом был избран Александр Стубб, возглавлявший 10 - 15 лет назад ряд министерств в стране. Финский политик утверждает, что не планировал занимать должность такого уровня, но его решение продиктовано началом боевых действий на украинских территориях и новым вызовом для Финляндии, которая, по его мнению, на ближайшие несколько лет останется лучшей страной в мире.

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Стубб придерживается либеральной политики, а его поддержка евроатлантической интеграции страны прозвучала ещё в 2014 - 2015 годах, когда он возглавлял правительство Финляндии.

Примечательным является также то, что он против ужесточения миграционного контроля, считая приток мигрантов положительным явлением для экономики. На текущий момент все контрольно-пропускные пункты на российско-финляндской границе закрыты до апреля текущего года с возможностью продления.

В России достаточно холодно отреагировали на избрание Стубба президентом Финляндии, подчеркнув, что поздравлять его никто не будет, так как страна признана недружественной. Впрочем, новый финский президент тоже в объятия российским властям не бросился, отметив невозможность установления отношений с Россией, пока идёт российско-украинский конфликт.