До этого в Госдепе выразили обеспокоенность касаемо нового законопроекта, рассматриваемого киргизским парламентом.

Недавно Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен направил президенту Киргизии Садыру Жапарову письмо, в котором указал на обеспокоенность касаемо рассмотрения киргизским парламентом поправок к закону «О некоммерческих организациях», предполагающих внедрение статуса иностранного представителя и внесения таких субъектов в специальный реестр, если их деятельность финансируется из-за рубежа.

Киргизский президент отправил Блинкену ответное письмо, в котором отметил, что киргизские власти готовы к равноправному сотрудничеству с работе со всеми странами и международным партнёрами, включая Соединённые Штаты Америки. Однако он подчеркнул и то, что в обращении американского чиновника фигурирует вмешательство во внутренние дела киргизского государства.

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«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», - добавил он.

По мнению Жапарова, Энтони Блинкен не имеет объективных представлений о ситуации с правами и свободами человека в Киргизии. В то же время определённая группа некоммерческих организаций в стране, финансируемых иностранными правительствами, распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа»

Садыр Жапаров предложил провести аудит некоммерческих организаций, получающих деньги от американских правительственных организаций, за последние 10 лет. Он также пригласил Блинкена лично посетить Бишкек и убедиться в соблюдении всех прав и свобод человека, определённых киргизской конституцией и законами.