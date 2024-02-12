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Nacvark
Трамп призвал оказывать военную помощь Украине и Израилю в долг
Он считает, что ни одна из стран не должна получать помощь безвозмездно.

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Когда речь заходит об иностранной помощи от Соединённых Штатов Америки, зачастую американские власти в качестве основания для выделения финансовых средств используют такое определение, как защита национальных интересов и безопасности американского государства. Иными словами, американцы дают деньги только тем странам, которые не безразличные для штатов и могут защищать их интересы у себя в регионе.

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в Южной Каролине, призвал Белый дом оказывать военную помощь Украине и Израилю только в кредит.

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«Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они вернут их», - говорит он.

Именно таким образом он считает возможным выделением 60 миллиардов долларов помощи Украине. Однако он допустил, что в таком случае Украина и Израиль могут обратиться за помощь к другим странам, бросив Соединённые Штаты Америки «как собаку»

Экс-президент считает, что ни одна страна в мире не должна получать помочь безвозмездно. Он напомнил, что время своей президентской каденции он точно также поступил с НАТО, заставив их платить членские взносы в достаточных размерах.

Трамп указал и на то, что в Украину уже вложено более 200 миллиардов долларов и она может заключить сделку с Россией, перестав иметь дело с Соединёнными Штатами Америки.

Стоит напомнить, что украинский президент Владимир Зеленский осенью 2023 года призывал Запад оказывать помощь если не безвозвратно, то хотя бы в долг, чтобы страна продолжала существовать и вести боевые действия.

#украина #сша #израиль #трамп
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