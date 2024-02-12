Российский президент сообщал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что у России нет территориальных претензий к странам Балтии.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что у России нет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим государствам европейского континента. Он полностью исключил возможность вторжения в Европу.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Эстония даже несмотря на заявления Путина продолжит строить оборонительную линию с Россией. Он подчеркнул, что эстонское правительство не собирается останавливать планирование к возможному вторжению только потому что российский президент дал интервью какому-то журналисту.

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По словам эстонского министра, Эстония продолжит повышать свою готовность, призывая делать это всех и не только на эстонских территориях.

В январе Министерство обороны Эстонии сообщило о достижении договорённостей между странами Балтии о создании оборонительной линии с Россией, целью которой в первую очередь формирование зоны из различных оборонительных сооружений. В рамках этого проекта уже строится порядка 600 бункеров на восточной границе, чтобы защититься на случай военной угрозы.