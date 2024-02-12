Российские активы продолжают приносить деньги, но теперь европейцам.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников подтвердил, что процесс разблокировки замороженных российских активов на Западе затянется надолго и в российском правительстве это осознают. Он считает, что западные страны «почувствовали вкус российских денег» и в пример тому ситуация в Бельгии, которая продолжает извлекать выгоду из замороженных активов.

Так, например, по итогам 2023 года бельгийская финансовая компания Euroclear получила прибыль на сумму в 4,4 миллиарда евро от реинвестирования замороженных российских активов. В 2022 году доход ограничен был 821 миллионами евро. Учитывая корпоративный налог, бюджет Бельгии пополнится 1,085 миллиардами евро, которые могут быть перераспределены и учтены для оказания помощи Украине.

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По словам российского чиновника, в России внимательно отслеживают происходящие процессы и попытки Запада обновить юридическую базу для конфискации замороженных российских активов. Он считает, что всё это демонстрирует «банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы»

В России уже обещали ответить на случай, если Запад всё-таки решиться изъять российские деньги и передать их Украине.