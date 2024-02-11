Страна долгое время блокировала решение европейского сообщества, но в конце концов отменила вето.

Продолжительное время Венгрия блокировала в Европейском совете решение о выделении Украине 50 миллиардов евро финансирования на следующие четыре года, но в начале февраля всё-таки сняла вето с помощи Украине. Министр иностранных дел страны Петер Сиярто раскрыл условия, которые поставила Венгрия, чтобы проголосовать за помощь украинским властям.

По словам венгерского министра, во-первых венгерские власти требовали запрета на использование выделенных средств в военных поставках Украине, так как Венгрия не участвует и никогда не будет участвовать во всех решениях, направленных на отправку оружия украинской армии. Во-вторых венгерские власти потребовали исключить исход, при котором замороженных средства, предназначенные для Венгрии, по европейским правилам оказались бы в распоряжении украинских властей. И в-третьих Венгрия хочет увидеть эффективный механизм контроля потраченной помощи Украиной.

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Сиярто также выразил сожаление, что при любых решений не в пользу Украины на венгерское правительство навешивают ярлыки «друзей Путина», а не садятся за стол обсуждений, чтобы найти коллективный выход из ситуации. Чиновник утверждает, что во всей ситуации с блокированием помощи Киеву венгры лишь поднимали «стратегические вопросы»