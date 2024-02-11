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Nacvark
Times of Israel: Израиль ускорит завершение операции против ХАМАС из-за международного давления
Покончить с оставшимися батальонами ХАМАС в южной части анклава израильская армия должна к 10 марта.

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Издание The Times of Israel, ссылаясь на свои источники, рассказывает о поставленной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху новой цели для израильской армии - завершить операцию в южной части сектора Газа к 10 марта. Связано это с оказываемым на израильских властей международным давлением.

Помимо этого начальник Генерального штаба страны Герци Халеви призвал военно-политическое руководство Израиля определиться с тем, как быть с мирными жителями из северной и центральной части анклава, которые сейчас пребывают в Рафахе (южные земли палестинского государства)

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Ранее глава израильского правительства поручил израильской армии завершить нейтрализацию оставшихся в городе Рафах четырёх батальонов ХАМАС, подчеркнув необходимость разработки плана эвакуации мирного населения из этого района.

Ранее издание The New York Times писало о том, что в Белом доме признают свои ошибки в реагировании на палестино-израильской конфликт. Американское правительство осознаёт, что порой поступало некорректно, давая слишком большую волю действиям Израиля, при этом закрывая глаза на их скандальные высказывания, где они сравнивают палестинский народ с животными.

#израиль #хамас #сектор газа
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The New York Times: В Белом доме признали допущенные ошибки в своей реакции на ситуацию в Газе
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