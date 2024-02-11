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Nacvark
Польша пересмотрела требования к Германии по репарациям за ущерб времён Второй мировой войны
Теперь польские власти не требуют от Германии 1,3 триллиона долларов инвестиций.

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Прошлое правительство Польши, представленное политической партией «Право и справедливость», выдвинуло к Германии репарации за оказанный ущерб во время оккупации их страны во Второй мировой войне. Более того, позже польские власти отправили аналогичное требование и к России, как стране-приемнику Советского союза. От немецких властей поляки хотели получить 1,3 триллиона долларов, но требуемую от России сумму, озвучить они не решились.

Очевидно, что такая сумма является неподъёмной для Германии и выплачивать её никто не будет. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский из нового правительства страны озвучил новые требования Варшавы к Берлину по репарациям, значительно смягчив их. Он добавил, что если немцы согласны откупиться деньгами и тем более найти решение уже в этом году, то польские власти готовы сделать скидку.

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Если опустить все эти влажные мечты прошлого польского правительства, то теперь Польша готова пересмотреть свои требования. Для начала им было бы достаточно дать «сигнал», что Германия признаёт причинённый ущерб во время оккупации, например создав «центр документации, центр диалога, который признает страдания поляков, а также мемориал»

Помимо этого немецкие власти могут инвестировать в восстановлении польской инфраструктуры, для начала реконструировав Саксонский дворец в Варшаве. Ещё один вариант - финансировать в медицинскую помощь для выживших или вложить деньги в оборону Польши, чтобы она могла защититься от России.

Радослав Сикорский подчеркнул исключительность памяти немцев, которые прекрасно помнят о Холокосте, блокаде Ленинграда и Сталинграда, но совсем забыли о своих действиях по отношению к полякам и их государству.

#германия #польша
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