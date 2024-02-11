Это означает, что законопроект будут рассматривать.

После недавнего провала Сенатом Конгресса Соединённых Штатов Америки двухпартийного компромиссного законопроекта, предполагающего выделение 118 миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине, Израилю, гуманитарной помощи Палестине и усиление южной границы, в верхней палате американского парламента смогли принять процедурное решение по рассмотрению вопроса военной помощи для украинской армии.

Решение было принято 64 голосами сенаторов «За» при необходимых 50. Против высказалось всего 19 сенаторов.

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Украинский посол в Соединённых Штатов Америки Оксана Маркова сообщила, что на следующем заседании сенаторы рассмотрят около 70 поправок к законопроекту.

Ранее конгрессмен-республиканец Майк Тёрнер, возглавляющий Комитет по разведке в составе Палаты представителей, спрогнозировал продление военной помощи Украине, которое поддерживается большинством в Конгрессе. Он добавил, что с нетерпением ждёт завершения всех законодательных процессов, чтобы предметно обсудить с украинскими властями, как именно они будут распоряжаться выделенными финансовыми средствами, чтобы эффективно противостоять российской армии.