В Общественной палате возмущены тем, что некоторые блогеры используют социальные сети, признанные экстремистскими или игнорируют аналоги западных ресурсов.

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций при Общественной палате России Александр Малькевич заявил, что его ведомство работает над созданием «чёрного списка» российских YouTube блогеров. Речь идёт о тех, кто намеренно игнорирует российские социальные сети, называя себя при этом российским блогером.

В частности Малькевич возмущён тем, что некоторые блогеры используют социальные сети, признанные экстремистскими, например холдинга Meta (Facebook и Instagram)

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Первая часть списка коснётся блогеров, работающих на детскую аудиторию. Чиновник отметил, что некоторые авторы являются несовершеннолетними и стоит разобраться, ведут ли они каналы сами или это делают за них родители, опекуны.

По мнению Александра Малькевича, формирование «чёрного списка» станет стимулом для российских блогеров переходить на отечественные социальные сети. Он также подчеркнул, в этом вопросе должны быть задействованы законодатели, потому раз блогеры не переходят на российские социальные сети, они либо хотят скрыть свои доходы, либо ведут вражескую деятельность.

Российский чиновник напомнил, что Общественная палата уже ранее публиковала список «работающих» отечественных социальных сетей, которые являются аналогом западным ресурсам.