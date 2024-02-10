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Nacvark
Молдавия хочет закрепить статус евроинтеграции в конституции, как когда-то сделала Украина
Однако сначала необходимо провести референдум, желают ли молдавские граждане вступать в Евросоюз.

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С приходом ко власти президента Молдавии Майи Санду молдавское правительство взяло курс на интеграцию в европейское общество, в частности по вопросу вступления страны в Европейский союз. Всё это вызвало опасения, что молдавское государство из-за своих планов может повторить судьбу Украины.

Молдавский президент в эфире местного телеканала Moldova1 заявила, что необходимо провести республиканский, конституционный референдум, на котором молдавские граждане примут решение, вступать ли их стране в Европейский союз.

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Более того, она предлагает закрепить решение молдаван на уровне конституции. Если же большинство из голосующих захотят вступить в Европейский союз, то, по словам Майи Санду, этот процесс будет необратим, потому что весь политический класс должен будет следовать и реализовывать решение граждан Молдавии.

Стоит напомнить, что в такой же формулировке в феврале 2019 года Украина внесла редакцию в действующую конституции, закрепив необратимость европейского и евроатлантического курса Украины с целью установления европейской идентичности украинского народа.

#евросоюз #молдавия
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