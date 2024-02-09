Российскому президенту дали понять, что такой исход невозможен.

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с российским президентом Владимиром Путиным задал ему вопрос, хотела бы Россия присоединиться к НАТО, на что получил исчерпывающий ответ от российского лидера.

По словам Путина, вопрос вступления он поднял в своё время перед 42-й президентом Соединённых Штатов Америки Биллом Клинтоном, который исключил такую вероятность. В то же время российский президент подчеркнул, что сам Клинтон не был против идеи присоединения России к североатлантическому альянсу.

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Такер Карлсон уточнил, что если бы Путину всё-таки разрешили присоединиться к НАТО, какие были бы его дальнейшие действия. Российский президент утверждает, что в таком случае начался бы подход к вступлению в военный блок, но этого не произошло.

Сейчас Владимир Путин рекомендует Соединённым Штатам Америки договориться с Россией и найти способ уважать её интересы. Он подчеркнул и то, что у НАТО есть возможность достойно признать контроль над украинскими территориями за Россией, рассмотрев все варианты, если такое желание в конце концов возникнет.

Архив национальной безопасности Соединённых Штатов Америки ранее уже рассекречивал стенограмму разговора бывшего российского президента Бориса Ельцина с тогдашним американским президентом Биллом Клинтоном в 1994 году, где Россия первой предложила «создать своего рода картель, включающий американское, российское и европейские государства, который будет способствовать укреплению международной безопасности»