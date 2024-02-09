реклама
Накануне увольнения Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного была информация от западных средств массовой информации, что украинские власти уведомили Соединённые Штаты Америки об увольнении украинского генерала, на что в Белом доме дали «зелёный свет»
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки непричастны к увольнения Залужного. Он добавил, что если речь идёт о возможности американских властей поставить «палец вверх или вниз» по этому вопросу, то это было исключительно решение украинского президента Владимира Зеленского.
реклама
В Пентагоне также сообщили, что будут поддерживать Украину несмотря на отставку Валерия Залужного. При этом уточняется, что министр обороны Соединённых Штатов Америки ещё не имел контактов с новым главнокомандующим украинской армией Александром Сырским.
Известно, что Александр Сырский родился во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и не говорит на украинском языке, общаясь на русском.