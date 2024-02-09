Представитель Белого дома обозначил, что это было исключительно решение Зеленского.

Накануне увольнения Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного была информация от западных средств массовой информации, что украинские власти уведомили Соединённые Штаты Америки об увольнении украинского генерала, на что в Белом доме дали «зелёный свет»

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки непричастны к увольнения Залужного. Он добавил, что если речь идёт о возможности американских властей поставить «палец вверх или вниз» по этому вопросу, то это было исключительно решение украинского президента Владимира Зеленского.

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В Пентагоне также сообщили, что будут поддерживать Украину несмотря на отставку Валерия Залужного. При этом уточняется, что министр обороны Соединённых Штатов Америки ещё не имел контактов с новым главнокомандующим украинской армией Александром Сырским.

Известно, что Александр Сырский родился во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и не говорит на украинском языке, общаясь на русском.