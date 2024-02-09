«Рональд Рейган перевернулся бы сегодня в гробу», - считает Дональд Туск.

Недавно в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки провалили законопроект, предполагающий выделение 118 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля, оказания гуманитарной помощи Палестине и усиления южной границы. Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на ситуацию, раскритиковав американских сенаторов-республиканцев за предательство Украины.

Глава польского правительства считает, что экс-президент Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Рональд Рейган перевернулся бы сегодня в гробу от происходящего, ведь в своё время помог миллионам поляков вернуть свободу и независимость Польши. Рейган известен как ярый антикоммунист, оказавший помощь польскому народу в борьбе с коммунизмом и становлении страны как демократического государства.

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На неделе, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своих планах совершить визит в Вашингтон, чтобы убедить американских сенаторов, выступающих против оказания помощи Украине, изменить своё мнение. Однако если учесть итоги голосования по законопроекту пакетной поддержки, ему не удалось поспособствовать Киеву в этом вопросе.