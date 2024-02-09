Личного участия в них он не принимал.

В Дубае прошли ежегодные соревнования спецназа UAE SWAT Challenge («Олимпиада спецназа»), цель которых была проверить навыки сотрудников спец. подразделений из различных стран, а также повысить конкурентоспособность и эффективность работы отрядов специального назначения.

В соревнованиях принимала участие команда «Ахмат» от специального полка Министерства внутренних дел по Чеченской Республике, которая представляла Россию. Чеченским бойцам удалось занять восьмое место (всего 73 участников), набрав на 51 балл меньше, чем сотрудники полиции Дубая, занявшие первое место.

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Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова 16-летний Адам Кадыров присутствовал на соревнованиях в качестве начальника отдела по обеспечению безопасности своего отца, но успел получить медаль на соревнованиях, при этом не приняв в них личного участия. Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов сообщил, что Адам Кадыров выступил в роли болельщика и первым вышел на сцену для награждения.

Примечательно, что после того во время соревнований UAE SWAT Challenge чеченские бойцы демонстрировали не флаг России, а знамя своего полка.