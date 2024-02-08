Однако продолжат оказывать помощь Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц в статье The Wall Street Journal заявил, что страны-участники НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к прямой конфронтации со страной и сопротивляются любым попыткам перетащить североатлантический альянс на поле боя с российской армией.

Однако Запад по-прежнему продолжит оказывать военную помощь Украине - обозначил немецкий канцлер. Он предупредил читателей о последствиях поражения Украины для Европы, призвав западные государства стремительно поддерживать Киев и придерживаться единства НАТО, противоборствуя попытками России расколоть военный блок.

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Шольц также подчеркнул, что Европейский союз оказал крупнейшую финансовую помощь Украине, вложив в страну 91 миллиард долларов. Второе место занимают Соединённые Штаты Америки, а третье - Германия, передавшая украинской армии военной техники, в частности танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны (большая часть от всего объёма помощи) на сумму более чем 30 миллиардов долларов. Он также призвал Запад усилить финансовую помощь, ведь ВСУ уже вскоре могут столкнуться с серьёзной нехваткой оружия и боеприпасов, а некоторые финансовые обязательства уже истекли.