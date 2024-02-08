«Ансар Аллах» остановят свои атаки на судоходства только после завершения войны в Палестине.

В текущем месяце появилась вероятность того, что Израиль и ХАМАС подпишут временное прекращение огня в обмен на освобождение всех пленных в секторе Газа. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки подтвердил эту информацию, отметив, что у палестинской стороны есть ряд непроходных положений в этом вопросе, но в целом факт установленной коммуникации создаёт пространство для достижения договорённостей.

Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» прокомментировали ситуацию, заявив, что члены их боевого крыла не перестанут атаковать судоходство в Красном море даже в случае подписания временного перемирия между Израилем и ХАМАС.

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Более того, в организации заверили, что они готовы вступить в боевые действия с Израилем на стороне ХАМАС, если соседние страны предоставят сухопутный коридор. Однако такой исход исключён, так как соседи Йемена - враги «Ансар Аллах» ещё со времён начала гражданской войны в стране.

Что касается прекращения атак на корабли в Красном море, йеменские хуситы готовы на такой шаг только после полного прекращения боевых действий в секторе Газа и выведения оттуда израильской армии