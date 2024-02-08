Инициированный премьер-министром страны Виктором Орбаном законопроект имеет расплывчатые формулировки и может позволить венгерским властям обвинять граждан в преследовании иностранных интересов.

На прошлой неделе в Венгрии заработало Агентство по защите суверенитета, а до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил в венгерском парламенте новый закон «О суверенитете», который регулирует положения национальных интересов, защиты национального суверенитета страны и позволяет обвинять граждан в преследовании иностранных интересов. По сути речь идёт об аналогичном в России статусе иностранного агента.

Однако ряд независимых общественных организаций считает, что формулировки законопроекта крайне расплывчатые и это позволит венгерским властям запугивать несогласных с действующим правительством граждан. В Совете Европы уже называли создание нового ведомства прямой угрозой для демократических свобод и прав человека.

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Европейская комиссия официально объявила, что в связи со сложившейся ситуацией направила в Будапешт письмо с предупреждением о последствиях принятия нового закона. В европейском ведомстве объясняют, что документ противоречит фундаментальными ценностям Европейского союза, включая демократию, право на справедливое судебное разбирательство, а также правила защиты данных и внутреннего рынка.

Следующим шагом Европейского союза может стать направление судебного иска против Венгрии с целью разрешения ситуации.