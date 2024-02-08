Европейский чиновник посетил фабрики по производству дронов и был удивлён результатом.

Недавно The Wall Street Journal писали, что Украина планирует скомпенсировать дефицит танков и боеприпасов производством одного миллиона беспилотных летательных аппаратов. Более того, в стране развивают широкое производство дронов, рассредоточенное по всей стране для обеспечения безопасности промышленной базы.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Киев заявил, что Украине не нужна помощь с дронами от европейских государств, так как страна сама вполне успешно производит их. По данным украинского правительства, с начала боевых действий в Украине выросло производство дронов в 100 - 150 раз.

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По словам европейского чиновника, он побывал на фабриках по производству беспилотников и был приятно удивлён способностью украинских инженеров производить дроны высокого качества.

На пресс-конференции в Киеве Жозеп Боррель также отчитался о предоставлении Украине с 24 февраля 2022 года помощи на сумму около 88 миллиардов евро, 28 миллиардов из которых - военная помощь.