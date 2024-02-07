Он уже шесть дней находится в России.

Некоторое время назад появилась информация о прибытии американского журналиста, бывшего телеведущего Fox News, Такера Карлсона в Россию. В стране он пребывает почти неделю и ещё несколько дней назад это связали с его намерениями взять интервью у российского президента Владимира Путина, слухи о котором идут с августа 2023 года.

Спустя время американский журналист подтвердил, что планирует взять интервью у Путина, которое согласовывалось на протяжение нескольких месяцев. Он отметил, что поездку в Москву ему никто не оплачивал, его команда летела в Россию за свой счёт.

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Карлсон добавил, что после того, как возьмёт интервью у Путина, его можно будет посмотреть абсолютно бесплатно на личном сайте журналиста. Помимо этого Илон Маск дал гарантии, что интервью не будет заблокировано в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Американский журналист также планирует взять интервью у украинского президента Владимира Зеленского. Никаких подробностей по этому вопросу он не разглашал.

Такер Карлсон имеет неоднозначную репутацию в Соединённых Штатах Америки, так как верит в ряд теорий заговоров, в том числе в существование внеземной жизни, «великого замещения» и искусственном создании COVID-19 как биологического оружия. Он также считает Россию союзником для штатов, поддерживает захват Капитолия в 2021 году, является сторонником политики Дональда Трампа и не верит во вмешательство россиян в президентские выборы 2016 года.

Был уволен с телеканала Fox News после того, как заключил мировое соглашение в суде с производителем избирательных машин Dominion о распространении ложной информации о фальсификациях с помощью этих машин