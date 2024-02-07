Американский президент призвал как можно скорее принять законопроект, предполагающий финансирование украинских нужд.

Недавно в Сенате был представлен новый законопроект суммарной стоимостью 118 миллиардов долларов, который предусматривает военную помощь Украине, Израилю, гуманитарную помощь палестинскому народу и усиление южной границы. Законодательная инициатива выдвинута совместными силами республиканцев и демократов в верхней палате, однако есть риск, что менее лояльная к украинским властям нижняя палата, преимущественно состоящая из республиканцев-трампистов, может заблокировать законопроект.

Президент Соединённых Штатов Америки призвал как можно скорее принять выдвинутый законопроект, положив все подписи на его стол. Он отметил, что у Украины без помощи американского правительства заканчивается оружие даже для обороны, а «часы тикают»

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Американский президент подчеркнул, что если Конгресс провалит новый законопроект, то виной этому Дональд Трамп и республиканцы, сказавшие «нет» помощи Украине и намерениям Белого дома обезопасить южную границу от незаконных иммигрантов.

Ранее Палата представителей провалила голосование по законопроекту о выделении помощи Израилю, выдвинутого Республиканской партии. Против помощи израильской армии выступил и Белый дом, который продвигает свой компромиссный законопроект на 118 миллиардов долларов.