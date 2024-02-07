Это имеет ряд последствий, в том числе в виде ответной меры по изъятию западных активов в России.

В последние месяцы остро встал вопрос передачи Украине замороженных российских активов на Западе, общая стоимость которых превышает 200 миллиардов евро. Все деньги можно было бы использовать для восстановления Украины, но с этим есть определённые трудности, в том числе из-за повышенных рисков для Европейского союза.

Издание Politico озвучило причины, по которым Европа не спешит давить на бельгийские и швейцарские банки для изъятия российских активов.

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Первая причина заключается в том, что Россия может предпринять ответные меры (учитывая заявления российских официальных лиц - неоспоримо это произойдёт), в том числе по изъятию западных активов на российском рынке. Это хоть и не коррелируется с суммами российских активов на Западе, но всё же создаёт определённые неудобства.

Вторая причина была озвучена депутатом Европейского парламента от Бельгии Йоханом ван Овертвельдтом, который считает, что если изъять у России их активы, то Путин больше не будет мотивирован сесть за стол переговоров.

Третья и, пожалуй, самая главная причина - подрыв репутации Европейского союза. Такой прецедент не вдохновит инвесторов в европейский рынок, которые могут в любой момент лишиться своего бизнеса или активов попросту из-за политических причин.