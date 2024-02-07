Предполагается, что в год компания сможет производить 120 своих дронов при помощи украинского завода.

С 2022 года турецкая компания Baykar Teknoloji, одним из совладельцев которой является Сельчук Байрактар, зять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, начала поставлять Вооружённым силам Украины свои ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые определённый промежуток времени были эффективными, но в конце концов всё-таки стали уязвимой целью для российской противовоздушной обороны.

Однако на тот момент украинские власти уже договорились с Baykar о строительстве их завода по производству беспилотников под Киевом. Сейчас же Хайлук Байрактар, один из владельцев компании, объявил, что в течение следующих 12 месяцев строительство завода на украинских территориях будет завершено и они перейдут к внутренним процессам.

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Предполагается, что после запуска завода, он сможет производить порядка 120 беспилотников Bayraktar ежегодно. Помимо этого новое предприятие обеспечит рабочие места примерно 500 украинцам.

Ранее эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт признал, что несмотря на все плюсы Bayraktar, хорошо организованная систем противовоздушной обороны в состоянии вывести их из строя. По этой причине оставшиеся у Украины дроны не вылетают в зону боевых действий и выполняют роль разведывательного аппарата для координации беспилотных групп.