Американский президент не собирается оказывать помощь израильским властям без одновременной поддержки Украины.

Недавно в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки представили новый законопроект, предполагающий оказание помощи Израилю на сумму в 20,2 миллиарда долларов. Стоит напомнить, что спикер нижней палаты Майк Джонсон сразу после своего назначения обещал оказать поддержку израильской армии, но без Украины.

Однако, как объяснили в Белом доме, американский президент Джо Байден не пропустит данный законопроект, воспользовавшись правом вето, если в Конгрессе его одобрят. В Администрации президента считают ход Палаты представителей «циничным политическим маневром», не направленным на решение острых проблем национальной безопасности.

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В Белом доме напомнили, что Байден несколько месяцев ведёт работу с сенаторами от Республиканской партии, чтобы оказать помощь сразу и Израилю, и Украине, и палестинскому народу (гуманитарную), а также укрепить южную границу. Соответствующий законопроект уже сформировали и рассматривают в Сенате, а первое голосование по нему пройдёт 7 февраля. Общая стоимость пакета помощи составляет 118 миллиардов долларов.