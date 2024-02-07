В частности это необходимо для поставок Украине.

Помощник министра армии Соединённых Штатов Америки по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований заявил, что уже к концу 2024 года американский военно-промышленный комплекс сможет выполнить производственную цель по выпуску 80 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно.

По словам американского чиновника, это позволит как полноценно поддерживать Украину боеприпасами, так и восполнить американские запасы, заодно нарастив производственные мощности страны. Дуглас Буш также добавил, что если Конгресс ассигнует им дополнительное финансирование на 3,1 миллиарда долларов, то уже к концу 2025 года американские предприятия оборонного сектора смогут производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

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Стоит отметить, что даже такая цифра не покроет украинские потребности полностью, ведь в идеале украинским военным необходимо 10 - 15 тысяч артиллерийских снарядов в день. При этом американская армия во время проведения своих военных операций в таком количестве боеприпасов не нуждается, так как вместо артиллерии преимущественно всегда использует авиационную технику и флот.

Помимо этого в Соединённых Штатах Америки продолжают наращивать производство противотанковые ракет для FGM-148 Javelin, управляемых ракет GMLRS и боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot.